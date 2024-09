Auggen: Vorbereitungen sind einen Schritt weiter

Aufträge an hiesige Firmen

Als neuem Ratsmitglied war es Isabelle Schneider wichtig, dass Aufträge, falls möglich, an Auggener Firmen gehen. Waldkirch konnte in dem Fall berichten, dass alle drei angeschriebenen Firmen ihren Sitz in Schliengen haben. „Generell versuchen wir, Aufträge vorrangig an lokale Firmen zu vergeben“, sagte er.