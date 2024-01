Am Rosenmontag, 12. Februar, findet die Kinderfasnacht statt. Treffpunkt ist um 13.11 Uhr am Rathausplatz für den Umzug zur Sonnberghalle, in der anschließend die „Kids-Party“ steigt. Am Abend findet dann ab 18 Uhr in der Halle die „Superhero“-Party der Auggener Schoppeglas Schlotzer statt. Der Eintritt zur „Superhero“-Party kostet sechs Euro. Es wird bewirtet.

Die Burefasnacht startet an Aschermittwoch, 14. Februar, ab 13.11 Uhr mit dem Narrenbaumstellen und der Rathausstürmung. Ab 18 Uhr findet dann die Proklamation in der Sonnbergstube statt. Ausklang ist am Samstag, 24. Februar, ab 14.11 Uhr mit der Seniorenfasnacht im Martin-Luther-Haus.