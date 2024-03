Auggen: Während Corona auseinandergelebt

Premiere bei Polterabend

Auf die Frage nach dem doch ungewöhnlichen Bandnamen „Nix“ holt Faißt, das letzte verbliebene Gründungsmitglied der Band etwas aus. Hervorgegangen sei die Band aus einer Showeinlage des Musikvereins Auggen bei einem Polterabend in Zizingen. Später wurden die Musiker von Fasswirt Walter „Poldi“ Grießhaber gefragt, ob sie nicht im „Fass“ auftreten wollen. Auf die Frage, welcher Bandname denn genannt werden soll, lautete angesichts der noch eingeschränkten musikalischen Qualität die Antwort: „Das Beste wäre, Du schreibst nix in die Zeitung.“ Und so stand es dann veröffentlicht: „Live Musik mit der Band ,Nix’ im Fass Auggen“. Im September 1992 sorgten dann Erich Faißt, Jürgen Gugelmeier (Schlagzeug) sowie Tobias Maier und Thorsten Schulz (Trompete) mit „Mendocino“ und „Rote Lippen“ und volkstümlichen Hits der „Zillertäler“ für Stimmung im Fass. „Es gab damals ein Publikum für schräge und nicht anspruchsvolle Musik zum Mitgrölen“, meint Faißt. In der Besetzung mit Trompete sei die Musikauswahl auch nicht besonders groß gewesen. So hätte Tobias Maier zuerst Gitarre und später Bass gelernt und für Thorsten Schulz, der in seiner Jugend einmal ein paar Klavierstunden hatte, wurde kurzerhand ein Keyboard gekauft. Am Anfang habe man Lieder auf Kassette aufgenommen und die Akkorde von Hand aufgeschrieben, erklärt Faißt. Heute könne man das aus dem Internet herunterladen.