Auggen: Warnung der Bevölkerung bei Notlagen

Die Sirenenstandorte in Auggen sind das Rathaus, in der Oberdorfstraße 13, in Hach in der Ortsstraße 13 und in der Richtberg-Siedlung in der Richtbergstraße 5. Mit der technischen Aufrüstung können die Sirenen künftig über das sogenannte „MoWaS“, das „modulare Warnsystem“ ausgelöst werden. Die bereits in der Gemeinde vorhandenen Sirenenanlagen wurden durch moderne und vor allem ausfallsichere elektronische Sirenen ersetzt. Das Förderprogramm unterstütze das Ziel, Sirenen als Warnmittel wieder zu einem wichtigen Instrument bei Notlagen zu machen, erläuterte Bürgermeister Ulli Waldkirch.

Hochwasser im Ahrtal

Das Sirenenförderprogramm startete nach der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, die im Juli 2021 mindestens 185 Tote forderte. Bei dem Unwetter versagten im Ahrtal viele Sirenen, manche waren gar nicht mehr an den elektrischen Strom angeschlossen. Viele Menschen hätten sich noch retten können, wenn Sirenengeheul sie nachts aufgeweckt hätte. Aber nicht nur im Ahrtal hatte man auf die Wartung von Sirenen nicht mehr viel Wert gelegt.