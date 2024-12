Auggen: Weihnachtsmarkt und frühere Zeiten

Im Dachgeschoss des Rathauses ist an beiden Tagen die Ausstellung „Auggen in früheren Zeiten“ zu sehen. Auch Auggen hatte einmal Bächle wie in Freiburg. Diese sind längst zugeschüttet, aber auf manchen alten Bildern noch zu sehen, heißt es in der Ankündigung der Ausstellung. Darüber hinaus gibt es Originelles zu erfahren, etwa dass auf dem heutigen Rathausplatz einmal die Dorfgefriertruhe stand, als es noch nicht in jeden Haushalt einen Kühlschrank gab. Die Ausstellung ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.