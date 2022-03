Auggen Wildernder Hund in Auggen

Tiere unter großem Stress

Der Jagdpächter hat mächtig Wut im Bauch, denn der wildernde Hund sorgt für viel Unruhe: „Das ganze Revier steht Kopf.“ Bei den Tieren im Wald verursache ein solch streunender Hund großen Stress – und im schlimmsten Fall fallen sie ihm zum Opfer.

Dabei sei der Hund nicht nur für die Waldtiere eine Gefahr: „Die Rehe können über die Gleise oder wie bereits geschehen über die Straße gehetzt werden und für weitere Sach- oder Personenschäden sorgen.“ Auch sei nicht klar, wie ein solch von der Jagd aufgestachelter Hund reagiert, wenn ihm in solch einer Situation ein anderer Hund oder etwa ein Kind in die Quere kommt. „Aber mancher Hundehalter denkt offenbar nicht an die möglichen Folgen oder es interessiert ihn einfach nicht.“ Klar sei: „Der eigentliche Täter ist der Hundehalter.“ Der Experte weiß zudem: „Wenn ein Hund einmal wildert, wird er es immer wieder tun.“

Negative Folgen

Auf das Forstrevier könne sich ein solch wildernder Hund in verschiedener Hinsicht negativ auswirken, macht Schauer deutlich. So seien die Wildtiere in der Jagdsaison dann so verängstigt, dass die Jäger nur schwer an sie herankommen. „Außerdem erhöht sich die Gefahr von Wildverbiss an Nutzpflanzen, da sich die Tiere zurückziehen und eher zu ungünstigen Zeiten aktiv sind.“ Die Folgen seien zum einen Kosten für den Wildverbiss und zum anderen verringere sich der Wildbret-Erlös insgesamt. Zwischen 150 und 200 Euro kann ein Jäger für ein erlegtes Reh verlangen.

„Ein Hund ist keine Sache, ein Hund muss vernünftig erzogen werden“, macht Schauer im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. „Wer seinen Hund nicht im Griff hat und wenn dieser nicht abrufbereit ist, muss man ihn konsequent an der Leine führen.“ Der Jagdpächter weist in diesem Zusammenhang auch auf die ab 1. April beginnende Brut- und Setzzeit hin: Dann wird die Leinenpflicht zum Schutz junger Wildtiere und Vögel auf die gesamte freie Landschaft ausgeweitet.

Die Auggener Gemeindeverwaltung versucht, den Hundehalter mit einem Aufruf im Mitteilungsblatt ausfindig zu machen. Es wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Außerdem heißt es dort: „Wir würden uns sehr gerne mit dem/den Besitzer/n über die sachgemäße Haltung von Hunden unterhalten.“

Abschuss möglich

Dabei wird auch auf die entsprechende Gesetzeslage hingewiesen: So sei es den Jägern gestattet, einen Hund, der erkennbar Wildtieren nachstellt und diese dadurch gefährdet, mit schriftlicher Genehmigung der Ortspolizeibehörde zu töten. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass es sich um eine Ordnungswidrigkeit handle, die mit einer Geldbuße bis 5 000 Euro geahndet werde.

Ein Abschuss des Tieres ist für Nicole Diringer-Hunger vom Ordnungsamt der Gemeinde und Jagdpächter Schauer allerdings „das letzte Mittel“. Beide hoffen vielmehr auf die Vernunft des Hundehalters „und dass so etwas keinesfalls noch einmal passiert“. Ihnen ist zudem wichtig, generell an die Verantwortung von Hundebesitzern zu appellieren und „zu sensibilisieren“, auch was die Leinenpflicht innerorts anbelangt und mögliche Gefahren. Diringer-Hunger: „Gestern fuhr beispielsweise ein Radfahrer an mir vorbei, neben ihm lief ein nicht angeleinter, ausgewachsener Schäferhund – das ist einfach nicht in Ordnung, zumal das direkt beim Kindergarten war.“ Hinweise auf den Hund oder seinen Besitzer nimmt Nicole Diringer-Hunger entgegen: per E-Mail an standesamt@auggen.de oder unter Tel. Tel. 07631/367716.