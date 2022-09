Anzeige Winzerfest in Auggen

Auggen (boe). Eine Traditionsveranstaltung kehrt zurück: Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause findet an diesem Wochenende das 65. Auggener Winzerfest statt. Die Veranstaltung liegt in diesem Jahr erstmals komplett in der Hand der Gemeinde, die das Fest zusammen mit der Vereinsgemeinschaft veranstaltet. Damit kehrt das Winzerfest auch wieder an seinen früheren Standort bei der Halle zurück, nachdem in den vergangenen Jahren in einem Festzelt auf dem Gelände des Winzerkellers gefeiert wurde.