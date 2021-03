Auggen Winzerfestabgesagt

Auggen (anl). „Das Winzerfest 2021 wird nicht stattfinden“, kündigte Auggens Bürgermeister Fritz Deutschmann am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung an. „Keiner sieht mit dem nötigen Vorlauf die Möglichkeit, dass das Winzerfest stattfinden kann“, berichtet er vom Gespräch mit den Verantwortlichen des Winzerkellers Auggener Schäf. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Genossenschaft soll im Jahr 2022 am Wochenende nach Himmelfahrt gefeiert werden. Nach dem Markgräfler Gutedeltag am Himmelfahrtstag, 26. Mai 2022, soll am Freitag, 27. Mai, eine Jubiläumsfeier zum 100-Jährigen in der Sonnberghalle stattfinden sowie am 28. und 29. Mai 2022 ein Fest beim Winzerkeller.