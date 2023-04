Auktion Hollywood-Andenken in den USA teuer versteigert

Ein Renner war John Travoltas weißer Anzug aus dem Kultfilm "Saturday Night Fever" (1977). Der weiße Polyesteranzug mit Jacke, Weste und Hose brachte 260.000 Dollar (rund 235.000 Euro) ein. Das Auktionshaus Julien's Auctions hatte den Wert zuvor auf 100.000 bis 200.000 Dollar geschätzt.

Das bunt bemalte Hoverboard von Michael J. Fox - in der Rolle als "Marty McFly" - aus dem Film "Zurück in die Zukunft 2" (1989) brachte gestern 91.000 Dollar ein. Genauso viel erzielte der gelbe Trenchcoat (samt Hut), den Warren Beatty in "Dick Tracy" trug.