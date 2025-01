Die bei Christie's versteigerte Sammlung umfasste Instrumente aus der gesamten, fast sechs Jahrzehnte langen Karriere des Ausnahmegitarristen – von seinem Beitritt zur einflussreichen Band The Yardbirds im März 1965 bis zu seiner letzten Tournee im Jahr 2022. Die "Tele-Gib", die Jeff Beck schon bei den Yardbirds gespielt hatte, erzielte 820.000 Euro (693.000 Pfund).

Der Gitarrenvirtuose war am 10. Januar 2023 im Alter von 78 Jahren an einer bakteriellen Meningitis gestorben.