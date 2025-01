Vom 23. bis 30. Januar läuft dort die Online-Versteigerung "Udo - The Personal Collection of the Late Udo Jürgens". Der Sänger und Komponist starb am 21. Dezember 2014. Mit dem Erlös will die Familie die Udo Jürgens Stiftung unterstützen.

Füllfederhalter und Aschenbecher im Angebot

Sotheby's gibt den Vorabschätzwert der 99 Lose mit einer Gesamtsumme zwischen 370.000 und 500.000 Euro an. So wird ein vergoldeter Füllfederhalter mit der Gravur "Prof. Udo Jürgens" auf 150 bis 200 Euro geschätzt.