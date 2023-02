Gold ging an die ohne Superstar Mikaela Shiffrin angetretenen USA, die sich im Finale knapp gegen Titelverteidiger Norwegen durchsetzten. Österreich verlor den Kampf um Bronze gegen Kanada.

"Der Wettbewerb ist so schnelllebig. Jede Runde ist ein kleines Finale. So war es auch heute", sagte Straßer dem ZDF. "Grundsätzlich finde ich, dass wir als Team eine gute Leistung gebracht haben – in dem Fall waren die Österreicher einen Tick schneller."