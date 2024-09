Aus Krankenhaus entlassen: Schwer kranker Heinz Hoenig ist wieder zu Hause

Hoenig war Anfang Mai wegen akuter Herzprobleme in ein Berliner Krankenhaus gebracht worden. Er lag nach Angaben seiner Frau im künstlichen Koma und wurde erfolgreich an der Speiseröhre operiert. Wie die "Bild" berichtet, steht eine wichtige Operation an der Hauptschlagader und damit ein weiterer Krankenhausaufenthalt noch aus. Sein Management war für eine Anfrage zunächst nicht erreichbar.

Von seiner Frau zu Hause gepflegt

Der "Bild" zufolge wurde Hoenig am Donnerstag per Krankentransporter von Berlin nach Blankenburg im Harz (Sachsen-Anhalt) gefahren, wo er mit seiner Frau und den zwei gemeinsamen kleinen Kindern lebt. Das Medium teilte Fotos von Hoenig im Rollstuhl auf der Straße vor dem Krankentransporter, vor einem "Welcome Home"-Plakat und mit seiner Familie.