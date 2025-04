Vor rund vier Wochen kündigte The Metals Company an, in den nächsten Monaten eine Lizenz für den kommerziellen Tiefseebergbau direkt bei den US-Behörden zu beantragen, wodurch die ISA umgangen würde. Das Unternehmen will in der sogenannten Clarion-Clipperton-Zone (CCZ) im östlichen Pazifik Manganknollen abbauen.

Greenpeace: Trump verwandelt Tiefsee in Wilden Westen

"Trotz weltweitem Widerstand plant die US-Regierung mit Tiefseebergbau zu beginnen – und nimmt sich damit das Recht heraus, den letzten unberührten Lebensraum der Erde zu zerstören", kommentierte die Umweltorganisation Greenpeace das Dekret. "US-Präsident Donald Trump kündigt de facto ein gemeinsames Vorgehen auf und verwandelt die Tiefsee mit Partnern wie The Metals Company in den Wilden Westen", sagte Greenpeace-Meeresexpertin Daniela von Schaper nach einer Mitteilung.