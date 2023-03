Ausbildungsbörse Eine Chance für Azubis und Firmen

Gerade in der Zeit der pandemischen Einschränkungen sei deutlich geworden, wie hoch der Bedarf an einer solchen Darstellung der Ausbildungsmöglichkeiten ist. Angesprochen werden sollen auch die Eltern der potenziellen Azubis, da diese in der Entscheidungsfindung ihres Nachwuchses wichtig sind.

Betont wurde, dass bei der achten Ausbildungsbörse ganz besonders das Handwerk vertreten ist. So sei nahezu die Hälfte der teilnehmenden Betriebe handwerklicher Art, sagte Jürgen Herrmann.

Kreishandwerksmeister Martin Ranz und Geschäftsführer Daniel Herkommer sagten, dass das Handwerk im Kreis Lörrach jedes Jahr 400 neue Azubis ausbildet.

Das Handwerk feiert ein Comeback

Erfreulich sei, dass das Handwerk wohl auch mit seiner aktuellen Ausrichtung auf Belange des Klimawandels und der Energieeffizienz attraktiv für junge Leute sei.

Diese Einschätzung bestätigte auch Klaus König als Gewerbeschulleiter. Er sprach von einem „überraschenden Comeback des Handwerks als Ausbildungsträger“.

Bei der Ausbildungsbörse wird, verteilt auf die beiden Schulgebäude, einschließlich des dazwischen liegenenden Schulhofs, an attraktiven Ständen für eine Ausbildung in Handel, Handwerk, Gewerbe, Dienstleistung und Industrie geworben. Es wird auch Vorführungen von entsprechenden Tätigkeiten geben.

Neben den Ausbildungsverantwortlichen der teilnehmenden Betriebe werden am 25. März auch Auszubildende an den Ständen anzutreffen sein. Das ermöglicht, so betonen die Gastgeber, Information auf Augenhöhe unter nahezu Gleichaltrigen.