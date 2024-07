Ausbreitung von Vogelgrippe Sorge wächst in Asien: mehr Vogelgrippefälle bei Menschen

Fußball Justus spielte gegen EM-Sieger Yamal

Der Weiler Justus Herrmann trat 2017 gegen das spanische Ausnahmetalent an, der bester Jungspieler der Europameisterschaft wurde. Vor sieben Jahren kickte Lamine Yamal in Weil am Rhein. Erinnerungen an das damalige Turnier werden bei Beteiligten wach.