Ausgleich für die Windkraft: Endgültige Absage an See im Bergdorf

„Algen würden wachsen, Forellen ersticken“

Ökologe Christoph Schmidt übernahm und ergänzte, dass in der Folge mehr Algen wachsen, Forellen ersticken und sich die gesamte Wasserqualität verschlechtere. Ein weiterer Aspekt sei, dass durch einen See die Verdunstung steige, letztlich also Wasser verloren geht. Und das in einer Zeit, in der Trinkwasser immer kostbarer wird.

Der dritte Experte war Bauamtsmitarbeiter Remko Brouwer. Er sagte klipp und klar, dass eine Rückführung von erwärmten Seewasser in den Bach nicht genehmigt werde. Er erklärte ebenfalls, dass Geländeveränderungen in der Brunnmatt nicht toleriert würden. Und er hielt den Gersbachern vor Augen, dass das Grundwasser in der Brunnmatt in Zeiten des Klimawandels mit versiegenden Quellen in Zukunft als Trinkwasser-Reservoir elementar wichtig werden könne. Deshalb müsse man äußerst sensibel mit dem kostbaren Nass umgehen.

„Teich in geplanter Form kommt nicht in Frage“

Fazit der Ausführungen: Ein Teich in der bisher geplanten Form komme nicht in Frage, höchstens in Form eines temporären Beckens in einer Regenrückhaltung, die dann aber erst verschlamme und dann auch wieder versickere.