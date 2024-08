Ausländische Gäste empfehlen: Miniatur-Wunderland Hamburg ist beliebteste Sehenswürdigkeit

Im Ranking folgen der Europapark in Rust, das Phantasialand in Brühl, der Nürburgring, die Stadt Rothenburg ob der Tauber und die Stadt Berlin. Das Schloss Neuschwanstein wurde nur auf Platz 11 gewählt. Die Stadt Hamburg schafft es auf Platz 14. Die DZT ist die von der Bundesregierung beauftrage Marketingorganisation für das Reiseland Deutschland.

Gründer freuen sich über die Auszeichnung

Die Gründer des Miniatur-Wunderlandes freuten sich über die erneute Auszeichnung der Online-Abstimmung. "Für uns ist das eine riesige Bestätigung für all die harte Arbeit und Liebe, die unser Team täglich in das Wunderland steckt. Dass so viele Menschen unser kleines Wunderland zu schätzen wissen und uns ihre Stimme schenken, berührt uns tief und macht uns sehr stolz", sagte Mitgründer Frederik Braun laut Mitteilung. Gemeinsam mit seinem Bruder Gerrit und einem dritten Geschäftspartner hatte er 2000 die beliebte Touristen-Attraktion in der Hamburger Speicherstadt gegründet und sie seitdem stetig ausgebaut.