Fußball: Europa League: Bekannte Gegner für Bayer und Freiburg

Leverkusen zunächst auswärts gefordert

Bayer tritt am 7. März (18.45 Uhr) zunächst auswärts an und spielt am 14. März (21.00 Uhr) im eigenen Stadion. In der Gruppenphase hatte sich Leverkusen mit 5:1 und 1:0 gegen Karabach Agdam durchgesetzt. Freiburg empfängt zunächst die Londoner (21.00 Uhr) und reist dann zum entscheidenden Auswärtsspiel (18.45 Uhr). In der Gruppe hatte der Sport-Club zweimal gegen West Ham verloren (1:2 und 0:2).