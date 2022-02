Schopfheim Neue Eisdiele soll nächste Woche eröffnen

Schopfheim (pele). In der Markgrafenstadt wird es bald eine weitere Eisdiele geben. Dies bestätigte der Zeller Gastronom Massimo Clissa auf Anfrage des Markgräfler Tagblatts. Clissa, der in Zell die Pizzeria „Escopazzo“ und die Eisdiele „Marilena“ führt, will nun auch den Schopfheimern ein Angebot machen: In der Hebelstraße 4 soll es, wenn umbaumäßig alles glatt geht, ab Mitte/Ende kommender Woche unter der Bezeichnung „Gelateria Marilena“ Eisspezialitäten geben, allerdings ausschließlich zum Mitnehmen.