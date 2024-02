Auslosung in Paris: DFB in Nations League gegen Niederlande, Ungarn und Bosnien

In der Gruppenphase geht es für die Auswahl von Bundestrainer Nagelsmann ab September gegen die Niederlande, Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung in Paris. Die DFB-Auswahl wurde in der A-Liga in Gruppe 3 einsortiert.

Nagelsmann und DFB-Sportdirektor Völler verfolgten die Ziehung vor Ort im Maison de la Mutualité - wenn im September die neue Spielzeit in dem Nationenwettbewerb beginnt, sind beide, Stand jetzt, nicht mehr im Amt. Nagelsmanns und Völlers Verträge enden nach der Heim-EM in diesem Sommer (14. Juni bis 14. Juli). Auch dann ist Ungarn neben der Schweiz und Schottland ein Gegner der deutschen Mannschaft. Das Duell findet am 19. Juni in Stuttgart statt.