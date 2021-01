Ausschreitungen in Stuttgart Krawallnacht wird hinter verschlossenen Türen verhandelt

Er soll in jener aufgeheizten Juni-Nacht unter anderem einen am Boden liegenden und bereits bewusstlosen Studenten gegen den Kopf getreten haben. Gezielt, wie die Staatsanwaltschaft betont. Sie hat den jungen Mann im Kapuzenpullover, der am Mittwoch auf der Anklagebank des Landgerichts regungslos ausharrt, wegen versuchten Totschlags angeklagt. Auch sein damaliger 19 Jahre alter Begleiter muss sich verantworten.

Rückblick auf eine Nacht, die in Stuttgart ihre Spuren hinterlassen hat. Nicht nur rechtlich, nicht nur finanziell, sondern auch im Stadtbild. Nach einer Drogenkontrolle am späten 20. Juni entzündet sich der Funke, bei den anschließenden Auseinandersetzungen randalieren Dutzende vor allem junge Männer in der Stuttgarter Innenstadt. Sie werden angefeuert und begleitet von einer Masse Schaulustiger.