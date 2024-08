Ausschreitungen nach Bluttat: 13-Jährige bekennt sich nach Randale in England schuldig

Bereits am Montag hatten zwei zwölfjährige Jungen ihre Beteiligung an Ausschreitungen gestanden. Insgesamt nahmen die Behörden bisher 975 Menschen fest. Gegen mindestens 50 Minderjährige wurde Anklage erhoben, wie die britische Nachrichtenagentur PA analysiert hat. In England beginnt die Strafmündigkeit ab dem Alter von zehn Jahren.

Den tagelangen Ausschreitungen in mehreren Städten vorausgegangen war ein Messerangriff in der nordwestenglischen Stadt Southport. Dabei wurden drei Mädchen erstochen und mehrere Kinder verletzt. In sozialen Netzen war die Falschmeldung geschürt worden, der Täter sei ein muslimischer Migrant. Der 17 Jahre alte Tatverdächtige wurde als Sohn von Ruandern in Großbritannien geboren.