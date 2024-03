Außenhandel: Ifo-Institut: Exportindustrie schöpft Hoffnung

"Der Welthandel dürfte in den kommenden Monaten anziehen", sagte Ifo-Umfragenleiter Klaus Wohlrabe. "Die deutsche Exportwirtschaft hofft davon zu profitieren." Vor allem die Nahrungsmittelindustrie und Getränkehersteller rechnen mit höheren Exportumsätzen. Auch in der Autoindustrie hat sich die Stimmung ins Positive gedreht. "Sogar die Chemische Industrie blickt im März wieder optimistisch in die Zukunft", teilten die Münchner Wirtschaftsforscher mit. Im Maschinenbau dagegen bleiben die Aussichten verhalten. Mit einem Exportrückgang rechnen die Textilwirtschaft sowie die Metallerzeuger und -bearbeiter.