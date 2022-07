Außenminister in Bali Baerbock vor G20-Treffen: Russland nicht Bühne überlassen

Lawrow will sich am Rande des G20-Treffens mit mehreren anderen Außenministern zu bilateralen Begegnungen zusammensetzen. "Was die (bilateralen) Treffen angeht, so gab es bestimmte Anfragen. Es wird eine Reihe von Treffen geben", sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge bei einem Besuch in Vietnam. Um welche Staaten es sich handelt, blieb offen. Blinken hat ein Treffen mit Lawrow bereits als unzeitgemäß abgelehnt. Ein bilaterales Treffen Baerbocks mit dem Russen dürfte es ebenfalls nicht geben.

Blinken kommt mit Wang Yi zusammen

Blinken will auf Bali unter anderem mit Wang Yi zusammenkommen. Nach Beginn des Krieges in der Ukraine hatte die US-Regierung erfolglos Druck auf China ausgeübt, sich gegen Russland zu positionieren. Das Außenministerium in Washington teilte mit, Blinken werde bei dem G20-Treffen das US-Engagement bekräftigen, "mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um globale Herausforderungen zu bewältigen". Als Beispiele nannte das Ministerium die Nahrungs- und Energiekrise "und die Bedrohung der internationalen Ordnung durch Russlands andauernden Krieg gegen die Ukraine".

Baerbock kritisierte vor ihrem Abflug: "Russland tötet nicht nur mit Bomben, sondern auch durch gezieltes Ausnutzen von Abhängigkeiten und durch Hunger als Waffe." In dieser Lage sei die Abstimmung mit den internationalen Partnern wichtiger denn je. Wie unter einem Brennglas zeige der Krieg, dass Themen wie Außen- und Sicherheitspolitik, die weltweite Ernährung und die Klimakrise auf das Engste miteinander verwoben seien. "Kein Staat allein kann hierfür Lösungen finden, wir sind alle zusammen gefordert."

In der Indo-Pazifik-Region lasse sich das in dramatischer Weise am Beispiel der Klimakrise beobachten, erklärte die Ministerin: So drohe der steigende Meeresspiegel die Inselgruppe Palau zu verschlucken, die erst 1994 unabhängig geworden war. Baerbock will sich an diesem Samstag über die Lage in Palau informieren. Anschließend wollte sie zu ihrem Antrittsbesuch nach Japan weiterreisen.