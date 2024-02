Außenministerin Baerbock besucht mit Kuleba südukrainische Hafenstadt Odessa

Die ukrainische Flugabwehr kann den überwiegenden Teil dieser Waffen nach eigenen Angaben zerstören. Einer ukrainischen Armeesprecherin zufolge wurden von Russland neun Drohnen in Richtung Odessa eingesetzt. Die Sprecherin bezeichnete den Angriff als weiteren Test der Flugabwehr durch das russische Militär. Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew hatte sich am Donnerstag für die Annexion Odessas ausgesprochen und betont: "Das ist unsere russische Stadt."

Krisendiplomatie: G20-Treffen, Vereinte Nationen, Odessa

Baerbock war direkt von einem Treffen der Außenminister der G20-Runde führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte im Rio de Janeiro am vergangenen Mittwoch und Donnerstag nach New York gereist. Auch in Brasilien waren die Diskussionen vom russischen Krieg gegen die Ukraine sowie dem Gaza-Krieg im Nahen Osten überlagert worden.

In der Generalversammlung der Vereinten Nationen hatte Baerbock die Weltgemeinschaft am Freitag aufgerufen, den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu erhöhen, den Krieg zu beenden. "Wenn uns eine Welt am Herzen liegt, in der jedes Leben gleich wichtig ist, liegt es an jedem einzelnen von uns, sich gegen den Krieg Russlands zu wehren", sagte sie. Kuleba hatte in New York eine gemeinsame Erklärung von mehr als 50 Nationen vorgetragen, in der von Russland ein Ende des Krieges verlangt wird. Kuleba rief russische Partner wie Iran, Belarus und Nordkorea auf, Waffenlieferungen und andere Militärunterstützung Russlands einzustellen. Er bedankte sich für die Hilfe für sein Land und sagte: "Wir sind stark. Wir sind vereint. Wir sind entschlossen. Und wir werden liefern."