Außenseiter oder Ex-First-Lady Guatemala stimmt über Staatschef ab

Im Juni war Arévalo, der gegen die Korruption und Erosion der Demokratie in Guatemala vorgehen will, unerwartet zweitstärkster Kandidat im ersten Wahlgang geworden. Auf dem ersten Platz landete Torres. Der konservative Amtsinhaber Alejandro Giammattei durfte nach einer vierjährigen Amtszeit laut Gesetz nicht erneut antreten.

Der frühere Diplomat, Experte für Konfliktlösung und Abgeordnete Arévalo ist der Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten Guatemalas, Juan José Arévalo (1945-1951). Seine progressive Partei war nach den Bürgerprotesten gegen Korruption in Guatemala von 2015 entstanden.

Torres äußerte sich der Zeitung "Prensa Libre" zufolge bei der Stimmabgabe nicht. Auf der Plattform X, die früher Twitter hieß, schrieb die 67-Jährige, die die erste Frau in dem Amt in Guatemala wäre, dem "Wandel in unserem Land völlig verpflichtet" zu sein.

Große Unzufriedenheit

Tausende Menschen verlassen das mit 17 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Land Mittelamerikas jeden Monat und versuchen auf der Suche nach einem besseren Leben, über Mexiko in die USA zu reisen. Weitere wichtige Themen für die Guatemalteken sind Kriminalität, Inflation und Arbeitslosigkeit.

Arévalo dürfte nach Ansicht von Beobachtern nun die Stimmen weiterer Wählerinnen und Wähler gewinnen, die mit den derzeitigen Verhältnissen im Land unzufrieden sind. In den Umfragen für den zweiten Wahlgang am Sonntag gaben mehr als 60 Prozent der Befragten an, für Arévalo stimmen zu wollen.