Offenbach - Nach Wochen der Trockenheit ist in Teilen Deutschlands wieder Regen in Sicht. "Die Niederschläge können ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein sein, vor allem in den von Waldbränden geplagten östlichen Landesteilen", sagte der Meteorologe Simon Trippler vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag. Auch Unwetter mit Starkregen und einzelne Gewitter seien möglich. Die Temperaturen bleiben weiterhin sommerlich warm.