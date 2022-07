Aussichten Sonniges Wochenende - mehr Wolken und Regen ab Montag

Der Start in die neue Woche fällt allerdings bewölkter aus und das ein oder andere Gewitter stehe ins Haus, wie ein Wetterexperte des DWD am Samstag in Offenbach erklärte. Dazu bleibe es in der Nacht zum Montag bei Tiefstwerten um 15 Grad recht mild, "Nachtschwärmer können also lange draußen sitzen bleiben", so der Meteorologe.

Die Wetterlage im Norden

Am Sonntag laute das Motto fast überall in Deutschland "wolkenlos". Lediglich im Nordwesten können laut DWD von der Nordsee teils dichtere Wolken mit etwas Regen aufziehen. "Bei hochsommerlichen Werten zwischen 27 und 34 Grad wird vielen nach einer Abkühlung zumute sein." In Küstennähe liegen die Temperaturen bei rund 24 Grad. Für Ausflüge ins Schwimmbad, an den Baggersee oder zum Sport solle man lieber eine Trinkflasche mehr einpacken, rät der Wetterexperte: "Die gefühlten Temperaturen können im Süden durchaus über 35 Grad liegen."