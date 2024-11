Regen und kühlere Temperaturen

So bleibt es am Dienstag wechselnd bewölkt und meist trocken bei nur noch 8 bis 13 Grad. Am Mittwoch regnet es verbreiteter im Land, Auflockerungen erwartet der DWD am ehesten in Osten und Süden. An den Alpen und in deren Vorland zeigt sich zeitweise die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 5 Grad im Passauer Raum und bis 11 Grad im Westen, am Oberrhein bis 13 Grad.