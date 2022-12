Aussichten Wechselhaftes Wetter - Silvester im Südwesten bis zu 19 Grad

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel überwiegend bedeckt, im Norden und Nordwesten fällt zeitweise, im Westen und in der Mitte gelegentlich Regen. Im Süden bleibt es laut DWD dagegen meist trocken und vor allem südlich der Donau ist es zeitweise sonnig. Die Temperaturen steigen auf 5 bis 11 Grad, am Oberrhein wird es sogar bis 13 Grad warm. Im östlichen Bergland wird es dagegen mit 1 bis 5 Grad kühler. Abgesehen vom Südosten weht meist mäßiger bis frischer und zeitweise stark böiger Südwestwind. Im Bergland und an der See wird es stürmischer. Auf Gipfeln kann es schwere Sturmböen geben.

Für Donnerstag sagen die Meteorologen teils schauerartige Regenfälle voraus. Im Osten und im Südosten fällt dagegen nur wenig Niederschlag, die Sonne zeigt sich am ehesten an den Alpen. Die Höchstwerte erreichen 9 bis 15, in Küstennähe sowie im Bergland um die 7 Grad. Erneut weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind mit starken Böen. Im Westen und Nordwesten sind auch bis in tiefe Lagen stürmische Böen möglich.