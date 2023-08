Aussichten Wetterwechsel - Hitze geht zu Ende

Offenbach (dpa) - Nach dem schwülen und heißen Wetter in Teilen Deutschlands ist nun ein Wetterwechsel in Sicht, bei dem es auch zu Unwettern kommen kann. "Die Hitzetage sind in der Mitte und im Süden Deutschlands gezählt", sagte Meteorologe Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach.