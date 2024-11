Ausstellung: Die Welt der Eisenbahn als Miniatur in der Schlossberghalle Haagen

Auf der richtigen Spur

Der MEC veranstaltet in regelmäßigen Abständen eigene Ausstellungen. In diesem Jahr sind Modul- und Segmentanlagen in unterschiedlichen Spurweiten zu bewundern. Der Schwerpunkt liegt auf der Spurweite H0 (16,5mm). Bei einer Modulanlage können die einzelnen Module immer wieder anders aufgebaut und durch weitere Module ergänzt werden. Eine Segmentanlage hingegen ist eine in ihrer Form festgelegte Anlage, die zum Transport lediglich in mehrere Segmente unterteilt werden kann.

Die Anlagenaussteller kommen diesmal aus Deutschland und Frankreich. Der angemeldete schweizerische Aussteller habe leider absagen müssen, wie der Schriftführer des Vereins, Andreas Müller, im Gespräch sagte.