Ausstellung: Eintauchen in überraschende Bildwelten im Hebelhaus Hausen

Die expressiv und realistisch gemalten Figurenbilder sind während der Umbau- und Renovierungsarbeiten im ehemaligen Gasthaus „Möhrenblick“ in Zell-Gresgen entstanden, das von Wuchners Familie zu Ferienwohnungen und einem Seminarraum umgebaut wird. Einige der Zimmerleute, die tatkräftig am Werk waren, darunter ihren eigenen Sohn Jonas, hielt die Malerin in ausdrucksstarken Momentaufnahmen auf Holzplatten fest: beim Bohren, Schreinern und Gipsen und beim Renovieren im Asbestschutzanzug. Unmittelbar bei der Arbeit, in Handwerkerkluft, in authentischer staubiger Umgebung, kraftvoll und realitätsgetreu, so sind diese Bilder gemalt.