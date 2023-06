Ausstellung im Buchheim Museum Otto und die Zeitlosigkeit von Friesenjung und Ottifant

Der Grund für das Blitzlichtgewitter im Buchheim Museum in Bernried am Starnberger See ist ein Ostfriese: Otto Waalkes eröffnet dort seine erste Bilder-Ausstellung in Bayern. "Otto - Die Ausstellung" startet an diesem Samstag. "Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für einen friesischen Maler", sagt Waalkes. "Ich hab doch gedacht, hier kennt man mich doch gar nicht." Es sei ja "so weit weg von zu Hause".

"Friesenjung" auf Platz eins

Seit mehr als 50 Jahren ist Waalkes im Geschäft, im Juli wird er 75. Dass das Interesse an ihm derzeit so groß ist, liegt auch an einem seiner Songs aus dem Jahr 1993: Sein "Friesenjung" hat ein erstaunliches Comeback hingelegt, schaffte es auch in dieser Woche auf Platz eins der Single-Charts.