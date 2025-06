Ausstellung im: Der Stoff, aus dem die Träume sind

Präzision und Spiel

Gemeinsam mit Eva Rosenstiel, Susi Hinz und Karin Langendorf beschäftigen sich die Künstlerinnen mit handwerklicher Präzision, spielerischer Leichtigkeit und unbändiger Experimentierfreude mit dem Thema dieser Ausstellung. Bilder und dreidimensionale Objekte, großformatige Arbeiten und Miniaturen, Verfremdung und Offenlegung des Stoffs wurden klug arrangiert und in Szene gesetzt, so dass die Werke in dieser außergewöhnlichen Vielfalt künstlerischen Schaffens ihre individuelle Wirkung entfalten können.

Experimentierfreude

Der große Ausstellungsraums des Dreiländermuseum gleicht einem Laboratorium für den „Werkstoff Textil“. Eva Rosenstiel zeigt Fotografien in unterschiedlichen Formaten, zudem etliche Serien. Ihre Werke werden mit Stoffen in Öl übermalt, oft in starkem Aufstrich, so dass sie geradezu dreidimensional wirken. Da werden Wäscheberge zum traumschönen fotorealistischen Hochgebirgspanorama unter einem bedrohlich verdunkelten Himmel. An anderer Stelle arbeitet sie maximal farbintensiv, teils in kleinformatigen Bildkollektionen.