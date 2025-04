Ausstellung im Kesselhaus: Anregende Begegnungen zwischen Kunstformen

Es sind Paar-Konstellationen, die atmosphärisch und von der Farbstimmung her zusammenpassen. Wie etwa die Gitterelemente in einem Bild von Sissi Wißgott und einer Papiercollage mit Gitterstruktur von Elisabeth Veith. Oder das Würfelobjekt aus Karton, das seine Entsprechung in einem frontal an der Hauswand eines Wohnblocks angebrachten Graffiti findet, was von den Ornamenten her die Form des Kubus aufgreift.

Farben als verbindendes Element

Unter dem Titel „Netzwerk“ trifft ein Foto auf eine Stele aus gebogenen Gittern, verknotet mit Metallfundstücken. Dass manches in der Fotografie wie gemalt aussieht, zeigen die „Verschlungenen Wege“ in einem Straßenbild von Bernhard Wißgott, dem die dynamischen Lineaturen in einer Arbeit von Veith gegenübergestellt sind.

Vieles ist über die Farbigkeit miteinander verbunden, wie die „Wasserwege“, eine Aufnahme von Venedig, oder die schwimmenden Fische im „Aquarium“, die überraschend gut mit ähnlichen Farben und Formen bei Elisabeth Veith korrespondieren.