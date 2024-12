Ausstellung in Auggen Wie es früher einmal war

Die Auswahl der rund 150 Fotos, die an den beiden Weihnachtsmarkttagen im Dachgeschoss des Rathauses gezeigt werden, hat Isabella Giesel getroffen. Die Bürgermeister-Chefsekretärin hatte auch die Idee zur Ausstellung, die traditionell begleitend zum Weihnachtsmarkt stattfindet. „Geschichte hat mich schon immer interessiert – gerade auch vor der eigenen Haustür“, sagt die gebürtige Auggenerin. Das liegt offenbar in der Familie. Ihr Vater, Ernst Giesel, ist passionierter Ahnenforscher und hat Jahre am Auggener Ortsfamilienbuch gearbeitet. Aktuell schreibt er das Familienbuch für Märkt.

Das Auggener Dorfbild im Wandel

Die Fotos werden in verschiedenen Themenbereichen – von Landwirtschaft über Katastrophen bis hin zur Geschäftswelt – präsentiert und mit kleinen Texten versehen. „Was ich besonders spannend finde, ist, wie sich Gebäude, Straßen und damit das Dorfbild von Auggen im Lauf der Jahre gewandelt hat“, berichtet Isabella Giesel im Gespräch mit unserer Zeitung. Das älteste Foto der Ausstellung stammt von 1890 und zeigt eine Dorfansicht. Früher gab es in Auggen beispielsweise Bächle wie in Freiburg – sie wurden als oberirdische Abwasserkanäle genutzt. Inzwischen sind sie längst zugeschüttet.