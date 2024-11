Ausstellung in der Rathausgalerie Rheinfelden: Petra Hartmann del Rio und die knalligen Mädels

Knallige Farben, einfache Formen machen Hartmanns „Body Art“ aus. Ihre Figuren haben etwas Poppiges, einen Einfluss von Pop Art, vermischt mit einem fröhlichen Ausdruck. Manchmal kommen ihre Frauen auch ikonografisch wie in der Werbung daher, etwa wenn sie wie Models auf der Kühlerhaube eines schnittigen Porsche posieren.

Petra Hartmann del Rio, die ursprünglich vom Zeichnen herkommt durch ihren bei der Firma Wetzel erlernten Beruf als Fotogravurzeichnerin und durch ihre Tätigkeit als selbstständige Grafikerin, hat zusätzlich das Plastische durch ein Bildhauerstudium für sich entdeckt.

Drei große originelle Pappmaschee-Figuren lockern die feminine Parade auf: Eine wippt auf der Schaukel, die andere lehnt an einer Tanksäule. Die aus verschiedenen Materialien geformten und mit Acryl farbig bemalten Skulpturen sind weitere Hingucker und „Eyecatcher“, wie Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in seiner begeisterten Laudatio schwärmte. Beim Anblick der Damen könne man sagen „Adieu, Tristesse“, weil sie Farbigkeit und Lockerheit in den grauen November brächten. So wie auch die musikalische Einstimmung durch die „Pocket Band“ um den Grenzacher Gitarristen Claus Timmer ganz fröhlicher Latin und Swing war.