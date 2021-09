Ausstelungen Küppersmühle zeigt Gursky: Fotokunst aus vier Jahrzehnten

Neues Sicherheitsgesetz Vier führende Demokratieaktivisten in Hongkong festgenommen

Mit dem kontroversen Sicherheitsgesetz gehen die Behörden in Hongkong massiv gegen Kritiker vor. Vier prominente Organisatoren des jährlichen Gedenkens an die Massaker-Opfer von 1989 in China kommen in Haft.