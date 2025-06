Austausch in Efringen-Kirchen: Bürgermeisterin zeigt der Abgeordneten Sanierungsbedarf auf

Die Herausforderungen

Eine wesentliche Herausforderung sieht Holzmüller darin, dass viele der kommunalen Gebäude in Efringen-Kirchen – seien es die Schulgebäude in drei Ortsteilen, die Kindertagesstätten, die neun Feuerwehrstandorte, die Mehrzweckhalle oder das Rathaus – zum Teil deutlich in die Jahre gekommen sind und oft nicht mehr den heutigen Bedürfnissen entsprechen. Das jüngste Gebäude der Gemeinde ist das Kinderhaus im Ortsteil Efringen-Kirchen, wo es vor zehn Jahren gelungen ist, ein vielfältiges Betreuungsangebot für Kinder unterschiedlichen Alters zu schaffen. Dieses beispielhafte Projekt will die Bürgermeisterin zum Vorbild nehmen, um weitere Sanierungen ganzheitlich anzugehen, wie es im Nachgang des Treffens in einer Mitteilung heißt. So werde derzeit an einem Gemeindeentwicklungskonzept gearbeitet, an dem die Bürger beteiligt werden sollen.

Ziel ist es, in möglicherweise zwei Sanierungsgebieten nicht nur die kommunalen Liegenschaften zu sanieren, sondern auch ein Konzept zu erarbeiten, ob es eventuell sinnvoll sein könnte, bestimmte kommunale Gebäude zweckgebunden – zum Beispiel für barrierefreies Wohnen – zu veräußern oder die Sanierung von Privathäusern in diesen Gebieten mit einzubeziehen. Ergänzend könnte es aus Sicht der Bürgermeisterin auch sinnvoll sein, gemeinsam mit den Bürgern über eine mögliche multifunktionale Nutzung von Gemeindegebäuden nachzudenken und auch das ehrenamtliche Engagement in den Ortsteilen mit Blick auf die Zukunft mit einzubeziehen.