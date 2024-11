Berlin - Notare sollen die zur Vorbereitung eines Grundstückskaufs notwendigen Schritte mit Gerichten und Behörden in Zukunft komplett digital vollziehen können. Das sieht ein Entwurf des Bundesjustizministeriums vor, der am Dienstag zur Stellungnahme an Länder und Verbände geschickt wurde. Danach sollen die für eine solche Transaktion notwendigen Anzeigen, Anträge und Genehmigungen elektronisch übermittelt beziehungsweise eingeholt werden können.