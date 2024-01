Australian Open: Deutsches Duell für Zverev - Schweres Los für Kerber

Melbourne - Alexander Zverev bekommt es bei den Australian Open in der ersten Runde mit Dominik Koepfer zu tun. Das ergab die Auslosung in Melbourne. Im Viertelfinale könnte es für den Olympiasieger dann zu einem Duell mit dem Spanier Carlos Alcaraz kommen. Zverev ist beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison an Nummer sechs gesetzt. Der an Nummer 24 notierte Jan-Lennard Struff spielt in der ersten Runde gegen den Australier Rinky Hijikata.