Australian Open Königin von Melbourne: Zwei Gesichter der Aryna Sabalenka

Viel Spaß abseits des Courts

Auch beim traditionellen Champions-Foto-Shooting am Royal Exhibition Building im Carlton Gardens witzelte und blödelte Sabalenka am Sonntag im edlen weißen Kleid mit den Fotografen. Bilder, die man sich kaum vorstellen kann, wenn man die 25-Jährige auf dem Tennisplatz beobachtet. Denn so locker und gelöst sich die in den vergangenen Jahren extrem gereifte Belarussin abseits des Courts gibt, so konzentriert und verbissen agiert sie während der Partien.

"Es ist gut, dass es zwei Arynas gibt, eine auf und eine neben dem Platz", sagte Sabalenka. "Denn wenn ich außerhalb des Courts so wäre wie darauf, dann wäre ich wahrscheinlich sehr alleine."