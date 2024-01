Australian Open: Melbourne-Aus: Djokovic will von Wachablösung nichts wissen

Von einer Wachablösung will der 24-fache Grand-Slam-Turniersieger deshalb aber nichts wissen. "Das Turnier hat meinem Standard, meinen Kriterien und meinem Level nicht entsprochen, aber das bedeutet nicht automatisch, dass es der Anfang vom Ende ist", sagte der 36-Jährige. "Mal abwarten, was den Rest der Saison noch passiert. Ich habe nach wie vor hohe Ziele, was Olympia und die nächsten Grand Slams angeht." Das nächste Grand-Slam-Turnier beginnt am 26. Mai in Paris.