Nach Tennis-Drama Zverev verpasst Finale der Australian Open

Gegen Medwedew hatte Zverev lange Zeit alles im Griff. Doch dann versagten ihm in den Tiebreaks jeweils die Nerven. Mit hängendem Kopf verließ Zverev die Rod Laver Arena, in der er am Sonntag so gerne um den Titel gespielt hätte.

Zverev startet stark - Medwedew holt sich die Tiebreaks

"Ich bin erst im Halbfinale, habe das Turnier noch nicht gewonnen", hatte Zverev vor der Partie gegen Medwedew gesagt. Und genau mit dieser Einstellung ging der gebürtige Hamburger auch in die Begegnung. Wie gegen Alcaraz startete Zverev stark und nahm Medwedew gleich zweimal den Aufschlag ab. Allerdings half der Russe mit insgesamt vier Doppelfehlern auch fleißig mit.

Zverev zog auf 4:1 davon, ließ dann aber etwas nach. So konnte Medwedew die beiden Breaks wieder aufholen. Doch Zverev hielt dagegen, spielte am Ende des ersten Satzes zwei Weltklasse-Stoppbälle am Netz und holte sich nach 58 Minuten den ersten Durchgang. Zverev legte den Finger ans Ohr und animierte die Zuschauer zu lautem Jubel.

Im vergangenen Jahr hatte Zverev fünf von sechs Duellen mit Medwedew verloren. Doch Zverev wollte dem keine große Bedeutung beimessen. "Er war letztes Jahr in Bestform, ich kam zurück aus einer Verletzung, mein Selbstvertrauen war nicht da", sagte Zverev. "Und dann lässt man sich durch vieles rausbringen. Das hat er letztes Jahr gut genutzt. Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr ein anderer Spieler bin."

Und in der Tat blieb Zverev dieses Mal ruhig und konzentriert. Medwedew wirkte aber auch seltsam emotionslos, versuchte dieses Mal nicht, mit irgendwelchen Psychospielchen den Rhythmus des Deutschen zu brechen. Weil Zverev zudem die sehr langen Ballwechsel, eigentlich eine Spezialität von Medwedew, meist gewann, blieb der 26-Jährige auf Finalkurs. Zum 3:2 nahm er dem Weltranglisten-Dritten den Aufschlag ab, nach 1:43 Stunden holte Zverev sich Satz Nummer zwei.

Sinner das erste Mal in einem Grand-Slam-Finale

Im dritten Durchgang steigerte sich Medwedew. Der US-Open-Champion von 2021 schlug nun besser auf und nutzte eine Schwächephase von Zverev im Tiebreak, um sich den dritten Satz zu holen. Auch im vierten Satz hatte Medwedew leichte Vorteile. Wieder musste die Entscheidung im Tiebreak fallen, wo Zverev bereits 5:4 führte, den Vorsprung aber nicht behaupten konnte. Im Entscheidungssatz leistete sich Zverev dann zu viele Fehler und kassierte zum 2:3 das entscheidende Break.

Sinner hatte zuvor gegen Djokovic eine ganz starke Leistung gezeigt und völlig verdient das erste Grand-Slam-Finale seiner Karriere erreicht. Djokovic war danach völlig bedient. "Das war eines meiner schlechtesten Grand-Slam-Matches, die ich je gespielt habe. Ich war schockiert von meinem Level, das ich gespielt habe", sagte Djokovic frustriert. "Um ehrlich zu sein, habe ich das ganze Turnier nicht gut gespielt. Jannik hat mich heute komplett dominiert und völlig verdient gewonnen."

Der Italiener, bislang der dominanteste Spieler im Turnier, war einfach nur stolz. "Im Finale zu stehen, ist großartig. Ich werde mit einem Lächeln auf den Platz gehen", sagte der Davis-Cup-Champion des vergangenen Jahres.