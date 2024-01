Als sie am Montagabend in einer Silber glitzernden Trainingsjacke die Rod Laver Arena betrat, wurde sie von den Zuschauern bejubelt. In ihrem erst dritten Match seit der Rückkehr bot sie Garcia gut Paroli und machte einige spektakuläre Punkte. Doch am Ende war Garcia noch zu stark für die Japanerin. "Respekt vor Naomi. Nur sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter schon wieder so gutes Tennis zu spielen, ist beeindruckend", sagte Garcia.