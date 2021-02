Australian-Open-Sieger Djokovic noch unsicher über Turnierplanung

Die ATP-Tour geht in dieser Woche mit Turnieren in Montpellier, Singapur und in Cordoba in Argentinien weiter. "Ich denke, es ist besser zu spielen, insbesondere die Grand Slams, als nicht zu spielen", sagte Djokovic.

Der Serbe hatte am Sonntag das Endspiel in Melbourne klar mit 7:5, 6:2, 6:2 gegen den russischen Tennisprofi Daniil Medwedew gewonnen und sich trotz einer Bauchmuskelverletzung seinen neunten Australian-Open-Triumph und 18. Grand-Slam-Titel gesichert. "Brillante Arbeit", gratulierte Tennis-Ikone Rod Laver via Twitter: "Unter so viel Druck in solchen schwierigen Zeiten. Du zeigst der Welt weiter, was für ein großartiger Champion du bist."

