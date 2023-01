Australian Open Zverev gegen Qualifikanten, Niemeier gegen Nummer 1

Ein deutlich besseres Los erwischte die Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria mit der Qualifikantin Lucrezia Stefanini aus Italien. Laura Siegemund bekommt es mit der Italienerin Lucia Bronzetti zu tun. Tamara Korpatsch ist gegen die frühere US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu aus Großbritannien nur Außenseiterin.

In der Qualifikation eroberten sich aus deutscher Sicht zudem Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann und Eva Lys einen Platz im Hauptfeld. Struff trifft in der ersten Runde auf Tommy Paul aus den USA, Hanfmann auf den australischen Wild-Card-Inhaber Rinky Hijikata und Lys auf die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa. Die Australian Open beginnen am Montag.