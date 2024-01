Australian Open Zweitrunden-Aus für Siegemund und Korpatsch in Melbourne

Siegemund (35) musste sich in Melbourne der australischen Qualifikantin Storm Hunter mit 4:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Korpatsch (28) verlor gegen die an Nummer neun gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova deutlich mit 2:6, 2:6 und verpasste damit den erstmaligen Einzug in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Damit ist bei den Damen als einzige deutsche Tennisspielerin noch Tatjana Maria im Turnier. Die 36-Jährige trifft in ihrer Zweitrunden-Partie am Donnerstag auf die an Nummer 26 gesetzte Italienerin Jasmine Paolini.